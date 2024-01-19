خبير زراعي لـ«قناة الوسط»: أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الخبير الزراعي عدنان جبريل إن أكثر من 3% من مساحة ليبيا يمكن استغلالها في الزراعة، متحدثا عن تحديات تواجه القطاع منذ عقود.

وأضاف جبريل، الوكيل السابق للشؤون الفنية بوزارة الزراعة في الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالرحيم الكيب، في مداخلة مع برنامج «اقتصاد بلس» المذاع على قناة «الوسط» (wtv)، اليوم الجمعة، إن قطاع الزراعة بات مهمشًا منذ سنوات، مشيرًا إلى انعكاسات سلبية كبيرة للأزمات السياسية في ليبيا على مسار تنمية القطاع.

واستدرك الخبير الزراعي مؤكدًا أن القطاع على الرغم مما يواجه من تحديات إلا أنه ينتظره مستقبل واعد شريطة وضع سياسات واستراتيجيات عامة للنهوض بالقطاع وتنفيذها.

وفي هذا الإطار، كشف عن انتهاء لجنة من كبار الخبراء والعلماء الزراعيين الليبيين من وضع تقرير يشتمل على استراتيجية شاملة وسياسات محددة للقطاع الزراعي، داعيًا الجهات المعنية إلى ضرورة ترجمة هذه السياسات إلى برامج عمل لتجاوز الأزمة الراهنة.

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