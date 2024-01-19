شركة الكهرباء تستقبل معدات محطة طاقة متكاملة مخصصة للبيضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استقبال مخازنها في الجبل الأخضر معدات محطة متكاملة جهد «11/66 ك.ف» نوع سيمنز سيجرى تركيبها خلف مبنى البريد في مدينة البيضاء.

وستسهم المحطة في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة بالمدينة وتغذية جزء كبير من أحيائها، وتخفيف الضغط على المحطات الأخرى، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

- شحنة مواد وقطع غيار جديدة للوحدة الرابعة لمحطة كهرباء الرويس

وأشار البيان إلى جهود الشركة لتوفير الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أداء عملها والرفع من كفاءتها.