نصية يبحث وضع دراسة لاستحداث هيئة وطنية للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث المكلفة من مجلس النواب الدكتور عبدالسلام نصية وضع دراسة كاملة لاستحداث الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء المركز المعنية بتقديم الدراسات لاستحداث الهيئة، ووكيل مجلس التخطيط الوطني أنور الشارف ومدير عام المركز الليبي للدراسات المستقبلية حمزة مصدق في مقر مجلس التخطيط الوطني، حسب بيان على صفحة الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بموقع «فيسبوك» اليوم الجمعة.

وتناول الاجتماع القوانين والتشريعات الخاصة بالهيئة، واتفق المجتمعين على الإعداد لورشة عمل في القريب العاجل لتقديم دارسة كاملة لاستحداث الهيئة.

إقامة ورشة للمتهمين بالأزمات والكوارث

وفي الثامن من يناير، عقدت اللجنة برئاسة نصية اجتماعا في طرابلس، أوصت خلاله بإقامة ورشة عمل يشارك فيها المهتمون بالأزمات والكوارث، وتقديم دراسات علمية تسهم في وضع أسس صحيحة لاستحداث هيئة الطوارئ.

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وشهد الاجتماع عرضا تفصيليا من اللجنة المشكلة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، تضمن حصر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطوارئ والكوارث والأزمات، وكذلك القوانين والتشريعات في هذا الشأن.

اجتماع لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ، 19 يناير 2024. (بليحق)