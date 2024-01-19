انطلاق الجلسة الافتتاحية لقمة عدم الانحياز بمشاركة المنفي

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت الجلسة الافتتاحية للقمة التاسعة عشر لرؤساء دول ورؤساء حكومات حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الجمعة.

ويرأس الوفد الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ويضم الوفد المكلف بأعمال وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

العدوان على غزة في أجندة قمة عدم الانحياز

وينتظر أن تبحث قمة حركة عدم الانحياز، التي تضم تمثيلًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا، العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر على قطاع غزة والذي تجاوز 100 يوم، وأدى إلى وفاة أكثر من 24 ألف شهيد وإصابة 61 ألف شخص إضافي إلى فقدان الآلاف.

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كما ستناقش القمة العلاقات بين دول الحركة وسبل تعزيزها وصولًا إلى مواقف موحدة حول القضايا المختلفة، إضافة إلى ما يشهده العالم من أزمات أخرى ومنها استمرار الحرب «الأوكرانية - الروسية» وتأثيرها على صادرات الحبوب، التي تمثل أهمية خاصة لدول أفريقيا وآسيا.