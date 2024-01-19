حالة الطقس في ليبيا (الجمعة 19 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الدافئة نسبيا على معظم المناطق، وتأثر الشمال الغربي مساء غد بامتداد منخفض جوي مصحوب برياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة وتكاثر السحب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الجمعة تراوح درجات الحرارة القصوى في جميع المناطق بين 21 و28 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء مغطاة بالسحب العالية، ومن المتوقع تكاثر السحب غدا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح في معظم الأماكن بين 21 و27 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و28 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية.