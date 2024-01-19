انتشال قذائف من مخلفات الحرب في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

انتشل أفراد مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية مجموعة من القذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب بمنطقة العزيزية.

وورد بلاغ من مديرية أمن الجفارة بوجود مخلفات حرب داخل مزرعة مواطن في العزيزية، حيث انتقل أفراد مكتب التفتيش إلى المكان وتعاملوا مع القذائف بمختلف أنواعها، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» على صفحتها بموقع «فيسبوك» أمس الخميس.

- «الداخلية»: انتشال 69 قذيفة مدفعية من مزرعة بجنوب طرابلس

وعاين فريق اختصاصي المكان والمتفجرات التي نقلت إلى مكان معين لحين إتلافها بالطرق الآمنة المتبعة.

مخلفات حرب جرى انتشالها من مزرعة في العزيزية، 18 يناير 2024. (الداخلية)