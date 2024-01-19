شاهد في «وسط الخبر»: تكتيك الدبيبة.. المحلات في مواجهة البلديات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس، الخطوة التي أقدم عليها رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، عندما توجّه إلى مخاتير المحلات، في خطوة يتخوف محللون أن تزيد الفرقة بين الأطراف المختلفة.

يلقي البرنامج الضوء على التطور اللافت الذي يبدو أنه «تكتيك» من الدبيبة، حيث جمع مخاتير المحلات في المدن والمناطق المختلفة بلقاء في طرابلس، وهو لقاء مشابه لآخر جمع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مع عدد من عمداء البلديات، من بينهم بلديات في المنطقة الغربية.

ويعتقد متابعون أن خطوة الدبيبة «مناورة» في إطار التحشيد المتواصل بين مختلف الأطراف، وإنفاق الوقت والجهد والموارد لصالحهم، خاصة أن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وجّه أمام جمع المخاتير رسائل، من بينها فكرة إجراء استفتاء بشأن دعم المحروقات، وتوفير سيارات لتسهيل تنقلهم، ما يثير تساؤلات عدة من بينها: هل تشكل تلك الخطوة انقسامًا بين المخاتير والبلديات، وكيف سيواجه الدبيبة الظروف الاقتصادية الناجمة عن أزمة إغلاقات النفط، ولماذا يطرح هذا الموضوع أمام مخاتير المحلات؟

وفتح البرنامج نقاشا حول هذه التساؤلات، وذلك مع كل من: رئيس المكتب السياسي لحزب ليبيا الأمة نصر أبو ديب، وأستاذ العلوم السياسية والدبلوماسي السابق أحمد الأشهب، والناشط السياسي أسعد زهيو.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لقناة «الوسط»

- اضغط هنا للمشاهدة عبر صفحة قناة «الوسط» على «فيسبوك»