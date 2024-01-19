شاهد.. برنامج «فلوسنا» يناقش ملف اعتصام أصحاب الشاحنات

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، ملف اعتصام أصحاب الشاحنات، الذي لا يزال مستمرًا رغم إعلان وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عماد الطرابلسي أول أمس الثلاثاء التوصل لحلول واضحة وصريحة بشأن تلك الأزمة.

وتتلخص أبرز اعتراضات السائقين في لإتاوات التي تدفع على الطريق العام، رغم إعلان النائب العام، المستشار الصديق الصور، في العاشر من يناير الجاري، ملاحقة عناصر من وزارة الداخلية يُحصلون إتاوات مقابل استخدام الطرق العامة في المنطقة الوسطى، بحسب بيان لمكتب النائب العام على «فيسبوك».

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ويعترض السائقون على إجراءات الميزان في البوابات والمخالفات المرورية بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجههم خلال تحميل المنتجات ما بين شرق وغرب البلاد، فضلاً عن أزمة نقص الوقود.

ومع تكدس البضائع في الموانئ، وضبابية بشأن الاستجابة لمطالب السائقين، يحاول البرنامج إيضاح الصورة، من خلال مداخلات مع عدد من المتضررين.

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