داخل العدد 426: حراك ليبي ثلاثي.. وتحذيرات من إلغاء الدعم

القاهرة - بوابة الوسط

صدر اليوم الخميس العدد 426 من جريدة «الوسط»، وفي صدر الصفحة الأولى تقرير مجمع بعنوان «طاولة أممية ومصالحة أفريقية وإطلالة سنوسية.. حراك العام الجديد نحو إنهاء الانسداد السياسي».

التقرير يرصد بدء حراك حواري ليبي عبر ثلاث مبادرات؛ واحدة أممية، وثانية أفريقية، وثالثة «سنوسية»، فيما ينتظر المتطلعون لإجراء الانتخابات جني الثمار عبر تحديد موعد للاقتراع.

ونقرأ في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما جاء بعنوان «كشفها معهد أوراسيا ريفيو.. خفايا هوس إسرائيل بالتطبيع مع ليبيا».

- للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

تحذير من خطورة اعتصام سائقي الشاحنات

وفي الصفحة الرابعة نطالع موضوعًا رئيسيًا بعنوان «على هامش أزمة الوقود.. تحذير من خطورة اعتصام سائقي الشاحنات». كما نطالع في الصفحة ذاتها عدة أخبار عن الحوادث والقضايا في أنحاء ليبيا.

المبعوث الأممي: المؤتمر الجامع في سرت سيكون نقطة حاسمة

ويتصدر الصفحة الخامسة موضوع عن المصالحة الوطنية وجاء بعناوين منها «اختتام الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية.. المصالحة الوطنية في ليبيا.. أسباب للتشاؤم.. وأخرى للتفاؤل». و«المبعوث الأممي: المؤتمر الجامع في سرت سيكون نقطة حاسمة».

أيضًا في الصفحة نفسها نقرأ تقريرًا متصلًا بالموضوع الأول وعنوانه «محمد السنوسي لوفد درنة: ماضون في سبيل إنقاذ الوطن من الانهيار».

العالم يتفرج على مذابح غزة

ومن المحلي إلى العربي والدولي ونقرأ في الصفحة السادسة موضوعًا بعنوان «شهداء ومعتقلون في غزة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى.. والعالم يتفرج».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع بعنوان «فرنسا تنجو من ورطة النزاع الغربي ـ الحوثي في البحر الأحمر».

- للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

وتضم الصفحة تقريرًا عنوانه «ضربة إيرانية على باكستان تقتل طفلين وتشعل التوتر وسط آسيا».

قمة ليبيا للطاقة تفتح آفاقًا لاستكشاف حقول جديدة

وإلى الاقتصاد ونطالع في الصفحة الثامنة تقريرًا عنوانه «إمكانات نفطية هائلة ترفع سقف التوقعات.. قمة ليبيا للطاقة تفتح آفاقًا لاستكشاف حقول جديدة.. والاستثمار في المتجددة».

أما الصفحة التاسعة فنطالع فيها موضوعات منها تقرير عن مخطط إلغاء دعم المحروقات وجاء بعنوان «الخطوة سترفع أسعار الوقود 200%.. إلغاء الدعم يدخل مرحلة الاستطلاع.. وتحذيرات من زيادة معاناة المواطنين».

«أنا ليبيا.. أنا التاريخ».. معرض لتعزيز الهوية الوطنية

ومن الاقتصاد إلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعًا عنوانه «برعاية مجلس الثقافة العام أنا ليبيا .. أنا التاريخ.. معرض لتعزيز الهوية الوطنية».

وبعد الثقافة نطالع في صفحة الفن موضوعات منها تقرير بعنوان «مخرج أغنية الموت وعائد إلى حيفا.. اللمة الطيبة تحتفي بالفنان الليبي عبدالله الزروق». كما نقرأ تقريرًا عن رواية محمد الأصفر الجديدة بعنوان «بوق ومغامرة الجندي الألماني من برلين إلى طبرق».

- للاطلاع على العدد 426 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا

صراع الصدارة يشتد في دوري الدرجة الأولى الليبي

وإلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعًا عنوانه «الملاعب الجديدة نوافذ للمنتخبات والفرق على المنافسات الدولية».

ويتصدر الصفحة الخامسة عشرة تقرير موسع بعنوان «في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى.. صراع الصدارة يشتد بين الجزيرة والوحدة في الخامسة.. والظهرة وشباب الغار بالسادسة».