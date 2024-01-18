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بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - رأس إجدير

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 08:41 مساء
بقيمة 5 مليارات دولار.. إيطاليا تتعهد تمويل تنفيذ طريق أمساعد - رأس إجدير
اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الخميس 18 يناير 2024. (جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير)
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تعهدت إيطاليا بتوفير التغطية المالية لتنفيذ مشروع الطريق الساحلي السيار «أمساعد - رأس إجدير» الذي يربط شرق وغرب ليبيا بقيمة «5 مليارات دولار»، بحسب ما أعلنه جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير عبر صفحته على «فيسبوك».

واستضافت العاصمة الإيطالية روما، صباح اليوم الخميس، اجتماعا لأعضاء اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة للجانبين والذي خصص لاستعراض مستجدات ما اتفق عليه الطرفان في اجتماعهما السابق الذي عقد في 29 نوفمبر 2023.

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وقال جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير إن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على توفير التغطية المالية من الجانب الإيطالي للمشروع بقيمة 5 مليارات دولار المنصوص عليها بمعاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية الموقعة في سنة 2008».

571 مليون يورو لإتمام إجراءات التعاقد لقطاعين بطريق أمساعد - رأس إجدير
وأضاف الجهاز أن الاجتماع شهد أيضا «الاتفاق على تخصيص مبلغ 571 مليون يورو لهذا العام (2024) لإتمام إجراءات التعاقد للقطاعين الأول (أمساعد - المرج) والقطاع الرابع (مصراتة - رأس إجدير)».

وأشار إلى أن اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة قامت خلال الأيام الماضية بفتح المظاريف الإدارية والفنية والمالية للعروض المقدمة من الشركات الإيطالية لتنفيذ القطاع الرابع (مصراتة - رأس إجدير) وأحالت تقارير بشأنها لجهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير للدراسة والتقييم من الناحية الفنية والمالية للدخول في مرحلة التفاوض مع الشركات للوصول للأسعار المناسبة للمشروع.

بروتوكول للإنفاق على مشروع طريق أمساعد - رأس إجدير
كما اتفقت اللجنة على بروتوكول يجرى من خلاله الإنفاق على المشروع سيجرى عرضه واعتماده من قبل الجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد اجتماعات للتنسيق بين الجانبين وفق القرارات الصادرة بإعفاء المشروع من الضرائب لمنع ازدواجية التحصيل من الدولتين.

اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الخميس 18 يناير 2024. (جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير)
اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الخميس 18 يناير 2024. (جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير)
اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الخميس 18 يناير 2024. (جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير)
اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الخميس 18 يناير 2024. (جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير)
اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الخميس 18 يناير 2024. (جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير)
اجتماع اللجنة الليبية - الإيطالية المشتركة في روما، الخميس 18 يناير 2024. (جهاز تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس إجدير)
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