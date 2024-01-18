القوي يطلب من المنفي الانضمام إلى الدعوى المنظورة أمام «العدل الدولية» ضد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

طلب المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار مفتاح القوي من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اتخاذ الإجراءات اللازمة «بالسرعة الممكنة» للانضمام إلى الدعوى المنظورة أمام محكمة العدل الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الأشقاء في فلسطين المحتلة.

وقال القوي في خطابه إلى المنفي الذي نشره المجلس الأعلى للقضاء عبر صفحته على «فيسبوك» أمس الأربعاء، إن «الواجب القانوني والأخلاقي وقبل ذلك الديني يحتم أن يضطلع ولي الأمر بالانضمام إلى تلك الدعوى» بعدما «حرك جرم الإبادة الجماعية والتهجير القسري الذي يتعرض له أهلنا في فلسطين المحتلة كل ضمير حي».

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وأكد القوي أن هذا الموقف «يرتقي (بليبيا) رغم الجراح إلى مستوى الحدث الأليم.. نصرة للحق المعتدى عليه»، مذكرا المنفي بأن الانضمام إلى الدعوى القضائية الدولية ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي «أمر يليق به وبتاريخ الأجداد».

محكمة العدل الدولية تختتم جلسات الاستماع

واختتمت محكمة العدل الدولية يوم السبت جلسات الاستماع بشأن الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا في القضية ضد الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، بينما أكدت جنوب أفريقيا صاحبة الدعوى أن الاحتلال أخفق في الرد على الأدلة المقدمة.

وسيبحث قضاة المحكمة حجج الطرفين بعدما استمعوا، الخميس، إلى المسوغات والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل حول وقف العدوان الإسرائيلي. لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية، لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأعلنت العديد من الدول دعمها للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من بينها بنغلاديش وناميبيا وبولويفيا وماليزيا.