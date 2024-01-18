استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، إن فريقا طبيا متخصصا بمستشفى الطب الوقائي طرابلس نجح في استئصال ورم نادر جدا ناشئ منذ الولادة بالفك العلوي لطفلة تبلغ من العمر ثمانية أيام.

وأوضحت الوزارة أنه جرى التأكد من سلامة مجرى التنفس والعناية بالمريضة بالكامل، مشيرة إلى أن هذا الورم يصيب 0.0006% فقط من الأطفال، وهو أكثر شيوعًا في المواليد الإناث، وقد يؤثر الورم على الرضاعة، والتنفس إن ترك من دون تدخل جراحي، نظرا لنشوئه في هذا المكان الحساس.

وجهز أطباء العناية المركزة لحديثي الولادة الفحوصات والصور اللازمة لإجراء العملية بعد استقبال الطفلة القادمة من خارج مدينة طرابلس.

تدخل جراحي لاستئصال الورم

وتقرر إجراء التدخل الجراحي لاستئصال الورم بالكامل تحت التخدير العام، وإرسال عينة من الورم إلى أطباء علم الأمراض، بعد تأكيد تشخيصه بأنه «ورم حبيبي خلقي»، وتماثلت الطفلة للشفاء، وتمكنت من الرضاعة بشكل طبيعي.

يشار إلى أن هذا الورم من الأورام الحميدة الناشئة من تجويف الفم، ويعتبر الاستئصال الجراحي هو الحل الأمثل لهذا النوع من الأورام.