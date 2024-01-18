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ارتفاع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 02:40 مساء
ارتفاع جماعي للعملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
صورة مركبة لعملات دولية والعملة الليبية. (بوابة الوسط)
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سجلت أسعار صرف العملات الدولية المتداولة ارتفاعا أمام الدينار في تداولات السوق الموازية اليوم الخميس، مقارنة بأمس الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي خلال تداولات السوق الموازية اليوم، مسجلًا 6.31 دينار مقارنة بـ6.24 دينار .

وسجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا إلى مستوى 6.78 دينار مقابل 6.72 دينار الأربعاء، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما صعد سعر صرف الجنيه الإسترليني إلى مستوى 7.85 دينار مقابل 7.65 دينار.

ارتفاع سعر صرف الدينار التونسي وسعر كسر الذهب
وسجل الدينار التونسي ارتفاعا إلى مستوى 2.00 دينار من مستوى 1.85 دينار الأربعاء، في حين استقرت العملة التركية عند مستوى 0.21 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب «عيار 18» ارتفاعا إلى 300 دينار مقابل 297 دينارًا الأربعاء.

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أسعار صرف العملات الدولية في السوق الرسمية
تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.08 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي بالسوق الرسمية
وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.15 دينار مقابل 0.16 دينار أمس، واليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.

 

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