المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الخميس رسالة من رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.

جاء ذلك خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك الذي قدم له الرسالة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

المنفي يجتمع مع السفير الفرنسي

وأمس الأربعاء، اجتمع المنفي مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، وأشاد بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية ولرئيس المجلس في كل خطواته لإنجاز الاستحقاقات المقبلة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وسعيهم نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

- المنفي يشيد بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي، حيث أعرب السفير الفرنسي عن تقديره لدور رئيس المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومساعيه الحثيثة التي يقودها للوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي طرف.