مداهمة شقة تاجر مخدرات في عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

داهم أعضاء جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع عين زارة شقة تاجر مخدرات في المنطقة، حيث جرى ضبط أقراص مخدرة وكمية من «الحشيش».

تعود بداية الواقعة إلى تلقي الفرع معلومات عن نشاط المتهم عبر مصدر أوهمه بشراء كمية من المخدرات، وبالفعل قبض عليه في مكان التسليم، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الخميس.

مداهمة شقة المتهم

وبعد أخذ إذن النيابة، داهم رجال الأمن شقة المتهم، ليعثروا بداخلها على كميات من الأقراص المخدرة وقطع «حشيش» ومبلغ 67 ألفا و645 دينارا.

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وأشار البيان إلى إحالة المتهم لنيابة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث الاختصاص.