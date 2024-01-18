نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل، اليوم الخميس، إنقاذ سيدة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي.

وأشارت الإدارة إلى ورود بلاغ إلى فرع أمن السواحل بنغازي بسقوط مركبة آلية نوع «كيا فورتى» رصاصية اللون تقل سيدة ليبية في بحيرة تيبستي.

السيدة الليبية نجت من الحادث دون أضرار

وحسب البيان، فقد باشر طاقم الزورق (p51) عملية إخراج المركبة بالتعاون مع سرية (2020) دون أضرار بشرية.

وتزامنت عملية الإنقاذ مع زيارة إلى مدير الإدارة العامة لأمن السواحل لواء البشير بالنور سليمان إلى بنغازي للوقوف على الاحتياجات التي جرى تقديمها للفروع بالمنطقة الشرقية. أثنى مدير الإدارة على الجهود التي بذلها رئيس الفرع وزملاؤه وطاقم الزورق على تفانيهم لإتمام إنقاذ المركبة على أكمل وجه.

من عملية إنقاذامرأة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي، 18 يناير 2024. (إدارة أمن السواحل)

من عملية إنقاذ امرأة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي، 18 يناير 2024. (إدارة أمن السواحل)

من عملية إنقاذ امرأة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي، 18 يناير 2024. (إدارة أمن السواحل)