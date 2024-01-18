صيانة طارئة لدائرة الكهرباء في الأبيار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، إجراء أعمال صيانة طارئة نتيجة المنخفض الجوي، شملت صيانة كوابل معطوبة وأسلاكا متقطعة في دائرة توزيع الأبيار.

وحسب بيان صادر عن الشركة، فقد كللت الجهود باستكمال أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

استعادة القدرة الإنتاجية للوحدة البخارية الخامسة في درنة

من جهة أخرى، أعلنت الشركة استعادة القدرة الإنتاجية للوحدة البخارية الخامسة (درنة)، مشيدة بخبرة مهندسي وفني الشركة.

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ويجرى العمل على تنفيذ عمرة جسيمة بمحطة محولات قمينس (جهد 220 ك.ف)، تشمل جميع مغذيات المحطة بمتابعة وإشراف الإدارة العامة لنقل الطاقة التي ستسهم بشكل فعال في استقرار ومرونة شبكة النقل.

أعمال صيانة طارئة نتيجة المنخفض الجوي في الأبيار، 18 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة طارئة نتيجة المنخفض الجوي في الأبيار، 18 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

أعمال صيانة طارئة نتيجة المنخفض الجوي في الأبيار، 18 يناير 2023. (الشركة العامة للكهرباء)