مستشفى العيون طرابلس يطلق حملة لإجراء عمليات في 5 مدن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مديرة مستشفى العيون طرابلس رانيا الخوجة إن المستشفى سيطلق حملة مطلع العام 2024 في مدن طرابلس والخمس وطبرق وأجدابيا والبيضاء.

وأضافت أن الحملة تهدف لإجراء عمليات في عدة تخصصات للعيون منها «الشبكية والحول والماء البيض والماء الزرق»، إضافة إلى تدريب الكوادر الوطنية على أحدث تقنيات جراحة العيون في العالم، حسب تصريح إلى صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

تنظيم حملات أخرى خلال الشهور المقبلة

وأشارت الخوجة إلى أن المستشفى سينظم حملات طبية أخرى خلال الأشهر المقبلة في عدد من المدن، كما سيستمر في تسيير القوافل الطبية للمناطق النائية في ليبيا لإيصال خدمات العيون بها.

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وتابعت: «نعتزم خلال العام الجاري افتتاح قسم علاج أورام العيون كأول قسم لهذا التخصص في ليبيا، سواء في القطاع العام أو الخاص».