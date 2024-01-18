  • Alwasat News
Atwasat

حكومة الدبيبة تبحث فتح مزيد مسارات التعاون مع الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 11:50 صباحا
حكومة الدبيبة تبحث فتح مزيد مسارات التعاون مع الفلبين
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور ووزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، في كمبالا، 18 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
alwasat radio

بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور مع وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو أهمية فتح مزيد مسارات التعاون الاقتصادي بما في ذلك على مستوى القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش الاجتماع الوزاري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، وفق وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.» وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الصداقة بين الدولتين، التي تمتد جذورها إلى ما يزيد على 50 عاما.

الباعور شارك في «وزاري» عدم الانحياز
وشارك المكلف الباعور، أمس الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في عاصمة أوغندا كمبالا. إذ يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء الخارجية، الذي يأتي على هامش القمة التاسعة عشرة لرؤساء حكومات الحركة، التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

الباعور يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز

وتبحث قمة حركة عدم الانحياز، التي تضم تمثيلا عربيا وإسلاميا واسعا، العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر على قطاع غزة والذي تجاوز 100 يوم، وأدى إلى وفاة أكثر من 24 ألف شهيد وإصابة 61 ألف شخص إضافي إلى فقدان الآلاف.

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور ووزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، في كمبالا، 18 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور ووزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، في كمبالا، 18 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
صيانة طارئة لدائرة الكهرباء في الأبيار (صور)
صيانة طارئة لدائرة الكهرباء في الأبيار (صور)
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
مداهمة شقة تاجر مخدرات في عين زارة
مداهمة شقة تاجر مخدرات في عين زارة
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
عودة عمل سفارة موريتانيا من طرابلس
عودة عمل سفارة موريتانيا من طرابلس...
بالصور: مهلة 72 ساعة لشاغلي محلات وعقارات بوسط طرابلس
بالصور: مهلة 72 ساعة لشاغلي محلات وعقارات بوسط طرابلس...
الصور يبحث مع قيادات النيابة ملف مراجعة بيانات الأحوال المدنية ومكافحة الفساد
الصور يبحث مع قيادات النيابة ملف مراجعة بيانات الأحوال ......
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا
المنفي يتلقى رسالة من رئيس موريتانيا...
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»
المؤسسة الليبية للاستثمار توقع اتفاقية استراتيجية مع «بي بي»...
المزيد