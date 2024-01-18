حكومة الدبيبة تبحث فتح مزيد مسارات التعاون مع الفلبين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور مع وزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو أهمية فتح مزيد مسارات التعاون الاقتصادي بما في ذلك على مستوى القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش الاجتماع الوزاري للقمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز، وفق وزارة الخارجية بـ«حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.» وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الصداقة بين الدولتين، التي تمتد جذورها إلى ما يزيد على 50 عاما.

الباعور شارك في «وزاري» عدم الانحياز

وشارك المكلف الباعور، أمس الأربعاء، في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز في عاصمة أوغندا كمبالا. إذ يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء الخارجية، الذي يأتي على هامش القمة التاسعة عشرة لرؤساء حكومات الحركة، التي ستنعقد يومي الجمعة والسبت المقبلين.

الباعور يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز

وتبحث قمة حركة عدم الانحياز، التي تضم تمثيلا عربيا وإسلاميا واسعا، العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر على قطاع غزة والذي تجاوز 100 يوم، وأدى إلى وفاة أكثر من 24 ألف شهيد وإصابة 61 ألف شخص إضافي إلى فقدان الآلاف.

المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور ووزير الخارجية الفلبيني إنريكي مانالو، في كمبالا، 18 يناير 2024. (حكومة الدبيبة)