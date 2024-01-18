الكبير يبحث مع سفير الجزائر التعاون بين المؤسسات المصرفية في البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين التعامل الثنائي بين المؤسسات المصرفية والمالية بين البلدين لتحفيز التجارة.

وتناول اللقاء مستجدات توحيد المصرف المركزي، حيث أعرب السفير الجزائري عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل في هذه المرحلة الحساسة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع «فيسبوك» اليوم الخميس.

لقاء الكبير مع محافظ البنك المركزي المصري

ويوم الإثنين، اجتمع الكبير مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في القاهرة، حيث أجريا مباحثات مصرفية.

- مباحثات مصرفية بين ليبيا ومصر في القاهرة

وناقش الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات المصرفية والمالية وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.