  • Alwasat News
Atwasat

السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 10:23 صباحا
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابس. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وانخفض سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.82 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما ارتفع سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.23 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.11 دينار مقابل 6.08 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار.

وتراجع سعر الليرة التركية إلى 0.15 دينار مقابل 0.16 دينار أمس، واليوان الصيني إلى 0.66 دينار مقابل 0.67 دينار أمس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد

(صور) المنتخب الوطني يفقد نتيجة مباراته أمام المغرب بالبطولة الأفريقية لكرة اليد
التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)

التنظيمات السرية في الجيش الليبي (1952- 1969) (2)
مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب

مسؤول فلسطيني: الجوع قد يودي بحياة أشخاص في غزة أكثر من الحرب
بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير

بنزيمة يرفع دعوى قضائية ضد وزير الداخلية الفرنسي دارمانان بتهمة التشهير
إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ

إسبانيا ستحظر استخدام المنكهات في جميع مشتقات التبغ
«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع

«وسط الخبر»: السرطان يُنهك أجساد الليبيين.. وفجوة الرعاية تتسع
«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود

«فلوسنا»: آراء الشارع الليبي حول رفع أو استبدال دعم الوقود
«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي
ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي
إنقاذ 10 مهاجرين سودانين في الصحراء
إنقاذ 10 مهاجرين سودانين في الصحراء
تكالة يبحث عقد ملتقى لاختيار لجنة إدارية موحدة لـ«عمال ليبيا»
تكالة يبحث عقد ملتقى لاختيار لجنة إدارية موحدة لـ«عمال ليبيا»
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 18 يناير 2024)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 18 يناير 2024)
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي بسبب الضباب
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي بسبب الضباب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
بالصور: جراحات قلب لأطفال يعانون من عيوب خلقية
بالصور: جراحات قلب لأطفال يعانون من عيوب خلقية...
الكبير يبحث مع سفير الجزائر التعاون بين المؤسسات المصرفية في البلدين
الكبير يبحث مع سفير الجزائر التعاون بين المؤسسات المصرفية في......
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني...
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي بسبب الضباب
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل بنغازي بسبب الضباب...
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 18 يناير 2024)
حالة الطقس في ليبيا (الخميس 18 يناير 2024)...
المزيد