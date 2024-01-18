حالة الطقس في ليبيا (الخميس 18 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء دافئة خصوصا خلال فترات النهار على معظم مناطق البلاد، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا من مساء يوم السبت على مناطق الشمال الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و26 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من مساء السبت مع احتمال سقوط أمطار خفيفة والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول من مساء السبت إلى شمالية غربية نشطة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بداية من مساء يوم السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا على معظم المناطق.