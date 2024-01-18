تكالة يبحث عقد ملتقى لاختيار لجنة إدارية موحدة لـ«عمال ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع وفد من الاتحاد الوطني لعمال ليبيا إمكانية عقد ملتقى عام لجميع العمال؛ لاختيار لجنة إدارية موحدة للاتحاد.

وناقش تكالة مع الوفد الصعوبات التي تواجه الاتحاد والانقسامات التي تعيق توحيد العمال في كيان واحد متوافق يجمع الكل دون إقصاء، حسب بيان المجلس على صفحته في موقع «فيسبوك» أمس الأربعاء.

تكالة يؤكد دعم مجلس الدولة جهود المصالحة

وأكد تكالة دعم مجلس الدولة لجهود تحقيق وحدة الصف ولم الشمل وتوحيد كلمة الليبيين ونبذ الفرقة والخلاف وترسيخ مصالحة وطنية شاملة.

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وفي ختام اللقاء، تسلم تكالة درعًا وشهادة تقدير من الوفد، كما قدم لهم بدوره درع المجلس.

تكالة خلال لقائه وفد اتحاد عمال ليبيا، 17 يناير 2024. (مجلس الدولة)