المنفي والدبيبة يبحثان سبل معالجة انسداد العملية السياسية وضبط الإنفاق العام

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء اليوم الأربعاء، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، وذلك لبحث سبل معالجة انسداد العملية السياسية، وضبط الإنفاق العام، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن لقاء المنفي والدبيبة «تناول معالجة انسداد العملية السياسية، وبحث أفكار مشتركة تضمن حق الشعب الليبي في تقرير مصيره بشكل مباشر»، مضيفا أن اللقاء «تطرق لنصوص الاتفاق السياسي على ضبط الإنفاق العام وإيرادات الدولة، وذلك عبر ترتيبات مالية تُعد من قِبل اللجنة المالية المشتركة».

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وبلغت قيمة الموارد المالية العامة خلال العام 2023 نحو 126 مليارًا و370 مليونًا و663 ألفًا و813 دينارًا، كان النصيب الأكبر منها للموارد النفطية بواقع 121 مليارًا و692 مليونًا و316 ألفًا و581 دينارًا، بحسب بيانات نشرتها وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في 14 يناير الجاري.

وتعاني العملية السياسية انسداد الأفق، ما حال دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، وتسبب في عودة الانقسام الحكومي بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة، يقودها أسامة حماد، إثر رفض الدبيبة تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.