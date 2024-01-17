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«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 08:03 مساء
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبلوماسية الأميركية جينيفر جافيتو. (أرشيفية: الإنترنت)
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طالب حزب «صوت الشعب» المؤسسات السياسية الليبية برفض تسمية الدبلوماسية الأميركية جينيفر جافيتو سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا بسبب مواقفها المعادية لكل ما هو عربي أو مسلم، ودعمها الإبادة الإسرائيلية في غزة، بالإضافة إلى كونها «متخصصة في تخريب الدول وزيادة الشقاق».

جاء ذلك في بيان نشره الحزب عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

وقال «صوت الشعب»، الذي يرأسه فتحي الشبلي، إنه راجع السيرة الذاتية للدبلوماسية الأميركية المرشحة لخلافة السفير الحالي ريتشارد نورلاند، سواء مهمتها نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون إيران والعراق أو نائبة المسؤول الرئيسي في القنصلية الأمريكية بدبي أو مديرة شؤون سورية ولبنان ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، وصولا إلى شغلها منصب رئيسة القسم السياسي في القنصلية الأميركية العامة بالقدس.

- بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
- جينيفر جافيتو تعلق على ترشيحها سفيرة أميركية لدى ليبيا

حزب «صوت الشعب»: جافيتو تبارك الإبادة الجماعية في غزة
وأشار البيان إلى اجتماع سابق لجينيفر جافيتو مع وزير خارجية الكيان الصهيوني، حيث أبدت تأييدا لـ«إسرائيل»، ومباركة الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة، وما عبرت عنه بشكل غير مباشر في الكثير من مواقفها من «كراهية وحقد لكل ما هو عربي أو مسلم».

وطالب حزب «صوت الشعب» رؤساء المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة ووزارة الخارجية في الحكومتين بـ«رفض قبول تسميتها سفيرةً للولايات المتحدة في ليبيا، وإخطار الإدارة الأميركية بذلك».

حزب «صوت الشعب»: ترشيح جافيتو يعني أن واشنطن لا ترغب في استقرار ليبيا
واعتبر الحزب أيضا «ترشيح الولايات المتحدة هذه السيدة في هذه الظروف المعقدة للوضع السياسي في ليبيا يعني أن واشنطن لا رغبة لها من قريب أو بعيد في استقرار ليبيا، وذهاب شعبها لانتخابات حرة وديمقراطية، لبناء دولته المنشودة».

وفي النهاية، أوضح البيان أن جينيفر جافيتو «متخصصة في تخريب الدول، وزيادة الشقاق والفرقة والدمار، وإدارة الأزمات بشكل يضمن عدم الاستقرار»، مختتمًا: «نطالب المجلس الرئاسي بقول كلمة لا ولو لمرة واحدة».

بايدن يرشح جافيتو سفيرة أميركية في ليبيا
في الثامن من يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض ترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن الدبلوماسية جينيفر جافيتو لمنصب سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة.

وفي اليوم التالي، أكدت جافيتو عبر حسابها على منصة «إكس» ترشحيها من قِبل الرئيس سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا، في انتظار تأكيد مجلس الشيوخ.

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