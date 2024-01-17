الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

القاهرة - بوابة الوسط

وعد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، مخاتير المحلات بتوفير سيارات خاصة بهم، لمساعدتهم في أداء أعمالهم المكلفين بها، مؤكدا أن حكومته لن تتأخر أو تقصر في دعمهم من أجل تمكينهم من مساعدة الليبيين.

وقال الدبيبة، في كلمته خلال مشاركته في النسخة الثالثة من فعاليات ملتقى مخاتير المحلات في ليبيا، المقام في مجمع قاعات غابة النصر بطرابلس: «أنتم كمخاتير محلات النقطة الأولى في دعم الليبيين. حكومة الوحدة الوطنية لن تقصر أو تتأخر في دعم مخاتير المحلات، أو بذل أي جهد يقدم لمساعدة الليبيين كنقطة أولى، لذلك سنوفر لكم سيارات في القريب العاجل لمساعدتكم».

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وأعرب الدبيبة عن امتنانه لمجهودات مخاتير المحلات في ملف المصالحة الوطنية، وكذلك عن استعداده لمنح الدعم اللازم لهم لتسهيل مهامهم.