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المنفي يشيد بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 03:39 مساء
المنفي يشيد بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية
المنفي والسفير الليبي لدى ليبيا في لقاء بالعاصمة طرابلس، 17 يناير 2024. (المجلس الرئاسي)
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أشاد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالدور الفرنسي الداعم للقضية الليبية ولرئيس المجلس في كل خطواته لإنجاز الاستحقاقات المقبلة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي وآماله لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وسعيهم نحو تسوية الأزمة الليبية عبر مسارات الحل السياسي.

المنفي بحث مع المهراج تطورات الأوضاع الليبية
واستقبل المنفي، ظهر اليوم الأربعاء بمقر المجلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية في ليبيا، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. وأعرب السفير الفرنسي عن تقديره لدور رئيس المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومساعيه الحثيثة التي يقودها للوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة وشفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي طرف.

- المهراج: فرنسا ملتزمة بدعم الانتخابات في ليبيا 
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وفي ديسمبر الماضي، أكد المهراج التزام بلاده بدعم الانتخابات في ليبيا حفاظًا على وحدتها واستقرارها وسيادتها، وذلك خلال توقيعه اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا؛ لدعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتحضير «لانتخابات حرة ونزيهة ومنع التضليل الانتخابي».

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