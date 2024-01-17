شركة الكهرباء تبدأ دراسة تفعيل الربط الكهربائي مع 3 دول أوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بدء تجهيز دراسة مشروع تفعيل نقاط الربط الكهربائي مع دول الاتحاد الأوروبي وتحديدًا مالطا واليونان وإيطاليا.

وعقدت لجنة الربط الدولي اجتماعها الأول بمقر الشركة بطريق السواني بحضور مدراء الإدارات العامة للتخطيط والدراسات ومشروعات النقل والتحكم وأعضاء اللجنة.

وحسب بيان صادر عن الشركة، فقد جرى تجهيز دراسة المشروع، وتكثيف الجهود وتذليل جميع العوائق والصعاب لإنجاح الخطط والبرامج لتقوية شبكة الكهرباء الليبية، كخطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة لما له من أهمية في زيادة استقرارية الشبكة.

اتفاقات ربط كهربائي مع مالطا وإيطاليا واليونان

وفي ديسمبر الماضي، أعلن رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة أنه جرى توقيع جملة من الاتفاقات التي يمكنها تصدير الطاقة الشمسية إلى مالطا وإيطاليا واليونان، معتبرًا أن هذا المسار هو مستقبل العالم، وذلك في كلمة بالمؤتمر الهندسي الرابع لنقابة المهن الهندسية بمدينة الزاوية.

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وخلال لقاء يوم السبت الماضي، بحث الدبيبة مشروع الربط الكهربائي والطاقات المتجددة بين مالطا وليبيا، وذلك بعد التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بشأنه في يونيو 2023، وذلك خلال لقاء مع وزيرة الطاقة المالطية ميريام دالي على هامش أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

جاء ذلك بعد لقاء بين مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقات المتجددة بـ«حكومة الدبيبة» أسامة الضراط، مع السفير اليوناني نيكولس جار لدنيز في ديسمبر الماضي، حيث أكد الطرفان استمرار التواصل عبر لجنة الربط الكهربائي لتنسيق الجهود لمتابعة مشروع الربط الكهربائي بين ليبيا واليونان.

اجتماع مسؤولين في شركة العامة العامة الكهرباء، 17 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)

اجتماع مسؤولين في شركة العامة العامة الكهرباء، 17 ديسمبر 2023. (الصفحة الرسمية للشركة)