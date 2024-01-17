قفزة للدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

قفز سعر صرف الدولار الأميركي خلال تداولات السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مسجلًا 6.24 دينار مقارنة بـ6.11 دينار الثلاثاء.

كما سجل سعر صرف اليورو ارتفاعًا إلى مستوى 6.72 دينار مقابل 6.59 دينار الثلاثاء، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وصعد سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 7.65 دينار مقابل 7.55 دينار، واستقر سعر صرف العملتين التركية والتونسية عند مستوى 0.21 دينار و1.85 دينار على التوالي.

سعر الدينار الليبي مقابل عملات دولية بالسوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، ارتفع سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار مقابل 6.09 دينار أمس.

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وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس. وارتفع سعر الليرة التركية إلى 0.16 دينار مقابل 0.15 دينار أمس، واليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار أمس.