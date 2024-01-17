وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار

القاهرة - بوابة الوسط

تُوفي شخص في حادث مروري بطريق المطار بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

حادث السير وقع قرب جسر الفروسية

وذكرت المديرية في بيان أن الحادث وقع «بالقرب من جسر الفروسية نتيجة السرعة الزائدة لسائق سيارة فقد السيطرة على عجلة القيادة مما أدى إلى اصطدامه بسور منزل». وعلاوة على حالة الوفاة نتيجة الحادث، فقد أصيب شخص آخر بجروح بليغة، حسب البيان.

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والأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس حادث سير بالطريق السريع، تحديدًا فوق جسر الدرن، الجمعة، وذلك في الاتجاه الشرقي، مرجعة سبب الحادث إلى «الوقوف المفاجئ لسائق سيارة «مرسيدس» على يمين الطريق نتيجة عطل فني بالمحرك، ما أدى إلى اصطدام سيارة (كيا) بها، الأمر الذي أسفر عن إصابة بسيطة»، وفق البيان.

آثار ارتطام السيارة على الجدار عقب الحادث المروري في طرابلس، 17 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)

رجال الشرطة خلال معاينة موقع الحادث المروري في طرابلس، 17 يناير 2024. (مديرية أمن طرابلس)