غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق قسم المرور والتراخيص المرج صباح اليوم الأربعاء جسر الباكور الرابط بين مدينتي توكرة والمرج لغرض الصيانة.

سيجري تحويل مسار السيارات والشاحنات عبر طرق بديلة، ستكون موضحة بواسطة لوحات استرشادية وإشارات مرورية؛ لتنبيه السائقين وتسهيل حركة السير ومعرفة تفاصيل الطريق وإيضاح المنعطفات والمسافات في المسارات البديلة، حسب بيان مديرية أمن المرج على صفحته في موقع «فيسبوك».

المسارات البديلة لجسر الباكور

وأشار البيان إلى أن السيارات الصغيرة المتجهة من توكرة إلى المرج وباقي مدن الشرق ستمر من خلال مسار بديل بجانب جسر الباكور، وسيستكمل المسار وتخطيطه بالطلاء وتركيب حواجز الحماية على أكتاف الطريق وتركيب الإشارات المرورية من أجل الحفاظ على سلامة السائقين.

أما فيما يخص الشاحنات والآلات الثقيلة وشاحنات النقل، أوضح البيان أنه جرى تحويل مسارها إلى طريق منطقة فزروغة، ومنها إلى منطقتي الحمدة وبرسس، وصولاً إلى بلدية توكرة، وستركب فيه أيضا إشارات مرورية توضح المسافات والمنعطفات وأسماء المناطق، كما ستدفع المديرية بدوريات أمنية ومرورية لتسهيل حركة السير ومنع الازدحام أمام سائقي الشاحنات.