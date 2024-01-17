  • Alwasat News
Atwasat

غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 12:13 مساء
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته
جسر الباكور بين توكرة والمرج، 17 يناير 2024. (مديرية أمن المرج)
alwasat radio

أغلق قسم المرور والتراخيص المرج صباح اليوم الأربعاء جسر الباكور الرابط بين مدينتي توكرة والمرج لغرض الصيانة.

سيجري تحويل مسار السيارات والشاحنات عبر طرق بديلة، ستكون موضحة بواسطة لوحات استرشادية وإشارات مرورية؛ لتنبيه السائقين وتسهيل حركة السير ومعرفة تفاصيل الطريق وإيضاح المنعطفات والمسافات في المسارات البديلة، حسب بيان مديرية أمن المرج على صفحته في موقع «فيسبوك».

المسارات البديلة لجسر الباكور
وأشار البيان إلى أن السيارات الصغيرة المتجهة من توكرة إلى المرج وباقي مدن الشرق ستمر من خلال مسار بديل بجانب جسر الباكور، وسيستكمل المسار وتخطيطه بالطلاء وتركيب حواجز الحماية على أكتاف الطريق وتركيب الإشارات المرورية من أجل الحفاظ على سلامة السائقين.

أما فيما يخص الشاحنات والآلات الثقيلة وشاحنات النقل، أوضح البيان أنه جرى تحويل مسارها إلى طريق منطقة فزروغة، ومنها إلى منطقتي الحمدة وبرسس، وصولاً إلى بلدية توكرة، وستركب فيه أيضا إشارات مرورية توضح المسافات والمنعطفات وأسماء المناطق، كما ستدفع المديرية بدوريات أمنية ومرورية لتسهيل حركة السير ومنع الازدحام أمام سائقي الشاحنات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب

«تحقيقات»: التقارير الرقابية.. بين الجدوى والتلاعب
الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال

الذاكرة الوطنية: ستينية يناير .. تاريخٌ ونضال
كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة

كاريكاتير خيري - 100 يوم من الإبادة الجماعية في غزة
الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023

الصين تسجل أحد أدنى معدلات النمو الاقتصادي منذ 3 عقود خلال 2023
ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين

ماكرون يوضح موقف فرنسا من المشاركة في الضربات ضد الحوثيين
كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا

كأس أمم أفريقيا: خسارة مفاجئة لتونس أمام ناميبيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقات صاروخية وتلحق خسائر بقوات الاحتلال في غزة
«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا

«خيول» بوركينا «تدهس» «مرابطي» موريتانيا في الوقت القاتل بأمم أفريقيا
أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا

أزمة حادة بين مانشيني والمستبعدين من المنتخب السعودي في أمم آسيا
من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة

من الحرب إلى المسرح.. الفن السوداني يجد مساحات جديدة في القاهرة
كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير حليم - حكومة الدبيبة تعد قرارا لرفع الدعم عن الوقود
روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو
ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في آيوا
جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
منها الأسمنت والحديد.. حماد يحظر استيراد سلع عبر المنافذ البرية
منها الأسمنت والحديد.. حماد يحظر استيراد سلع عبر المنافذ البرية
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
حكومة الدبيبة تسلم «بدل الإيجار» للأسر النازحة من المنطقتين الشرقية والجنوبية
حكومة الدبيبة تسلم «بدل الإيجار» للأسر النازحة من المنطقتين ...
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
المقريف يعلن تدشين منصة تعليمية لمساعدة طلاب درنة والمناطق المتضررة
المقريف يعلن تدشين منصة تعليمية لمساعدة طلاب درنة والمناطق ......
قفزة للدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية
قفزة للدولار أمام الدينار الليبي في السوق الموازية...
الباعور يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز
الباعور يرأس وفد ليبيا المشارك في اجتماع وزراء خارجية دول ......
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار
وفاة شخص في حادث سيارة بطريق المطار...
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته
غلق جسر الباكور بين توكرة والمرج لصيانته...
المزيد