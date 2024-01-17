السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.82 دينار مقابل 4.81 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.23 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.08 دينار مقابل 6.09 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي

وعلى صعيد سلة العملات العربية، ثبت متوسط سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار، وزاد سعر الدرهم الإماراتي إلى 1.31 دينار مقابل 1.30 دينار أمس.

وارتفع سعر الليرة التركية إلى 0.16 دينار مقابل 0.15 دينار أمس، واليوان الصيني إلى 0.67 دينار مقابل 0.66 دينار أمس.