«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء مغطاة جزئيا إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية إلى غربية سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة.