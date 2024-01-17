حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 17 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ميل درجات الحرارة القصوى إلى الدفء على معظم مناطق البلاد حيث تسجل أعلى من معدلاتها.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية.