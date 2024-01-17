ترحيل 7706 مهاجرين من طبرق خلال 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طبرق ترحيل 7706 مهاجرين غير شرعيين من المدينة خلال العام 2023.

ونشر الفرع إحصائية بالمهاجرين، وتظهر أن من بينهم 5292 سودانيا و1045 مصريا و510 باكستانيا و481 تشاديا و193 بنغاليا و104 سوريين و70 نيجيريا، إضافة إلى خمسة يمنيين وأربعة غانيين وثلاثة هنود وتونسي وإثيوبي وآرتري، حسب ما جاء على صفحته في موقع «فيسبوك».

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وأشار الفرع إلى أن من بين المهاجرين المرحلين مصابين بفيروس الكبد الوبائي والإيدز والأمراض السارية وعددهم 491 شخصا.