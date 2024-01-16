شاهد في «اقتصاد بلس»: هل يعتد بتقارير هيئة الرقابة الإدارية؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف الفساد الذي ترصد ملامحه الهيئات الرقابية، ومن بينها هيئة الرقابة الإدارية التي كشفت أخيرًا 550 مسؤولًا متهمًا باستغلال المال العام، لكن السؤال يدور حول مدى تطبيق الجهات القضائية الملفات المحالة إليها وسرعة الإنجاز؛ في سبيل الحفاظ على مقدرات الشعب.

عون: إنتاج النفط ينخفض تحت مليون برميل

وتطرق البرنامج أيضًا إلى تصريحات وزير النفط بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد عون، الذي قال إن حجم الإنتاج الحالي من النفط سجل 950 ألف برميل يوميًا بعد توقف حقلي الشرارة والفيل عن العمل، بينما يبلغ حجم صادرات الغاز الليبية لأوروبا اليوم 300 مليون قدم مكعب يوميًا.

إعادة فتح سفارة اليابان في طرابلس

وأشار البرنامج إلى إعلان سفارة اليابان لدى ليبيا إعادة فتح مكتبها في طرابلس ومباشرة عملها، بعد انقطاع منذ العام 2014، حسب ما جاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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