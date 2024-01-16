حكومة الوحدة تبحث إمكانية إنشاء المركز الليبي - البريطاني للتدريب المهني

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» علي العابد، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن، «إمكانية إنشاء المركز الليبي - البريطاني للتدريب المهني» وفق ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

واستقبل العابد في مكتبه بديوان وزارة العمل والتأهيل بطرابلس، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني مارتن لونغدن، والمستشارة السياسية بالسفارة نيكوليت بايكر، بحضور مدير إدارة التعاون الدولي بالوزارة سليمان جمعة.

- العابد يبحث مع الباعور التعاون الدولي في مجالات العمل

وقالت وزارة العمل والتأهيل إن لقاء العابد مع السفير البريطاني استعرض سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الصلة، لا سيّما ما يتعلق بقطاع العمل، كما جرى الحوار بشأن تجارب التعاون بين البلدين في مجالات التدريب التي نُفذت سابقًا.