افتتاح السفارة اليابانية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الثلاثاء، افتتاح السفارة اليابانية في طرابلس.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، استقبل مدير إدارة آسيا وأستراليا في الوزارة، نوري الكاسح، القائم بالأعمال الياباني ماساكي أماديرا. وثمَّن الكاسح «هذه الخطوة، لما لها من تأثير كبير على العلاقات بين البلدين»، مرحبًا في الوقت نفسه بـ«تعيين اليابان سفيرًا لها في ليبيا، الأمر الذي سيُسهم في دفع العلاقات إلي مستويات متقدمة نحو آفاق أرحب، بما يخدم المصالح المشتركة».

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