تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي خلال تداولات السوق الموازية اليوم الثلاثاء مسجلًا 6.11 دينار مقارنة بـ6.19 دينار الإثنين.

كما سجل سعر صرف اليورو انخفاضا إلى مستوى 6.59 دينار مقابل 6.67 دينار الإثنين، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 7.55، وكذلك سعر صرف العملتين التركية والتونسية عند مستوى 0.21 دينار و1.85 دينار على التوالي.



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