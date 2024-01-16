تراجع الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية...

تراجع سعر صرف الدولار الأميركي خلال تداولات السوق الموازية اليوم الثلاثاء مسجلًا 6.11 دينار مقارنة بـ6.19 دينار الإثنين.
كما سجل سعر صرف اليورو انخفاضا إلى مستوى 6.59 دينار مقابل 6.67 دينار الإثنين، وفق متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 7.55، وكذلك سعر صرف العملتين التركية والتونسية عند مستوى 0.21 دينار و1.85 دينار على التوالي.
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سعر الدينار الليبي مقابل عملات دولية بالسوق الرسمية
وفي السوق الرسمية، ارتفع سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.
وعلى صعيد سلة العملات العربية، زاد متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.66 دينار على الترتيب.
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