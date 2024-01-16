تركيا تعرض مساهمتها بمشروعات البنية التحتية للطاقة ونقل الكهرباء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

عرضت تركيا المساهمة في مشروعات البنية التحتية للطاقة في ليبيا، وأيضا مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء.

جاء ذلك في تصريح لوزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار لوكالة «الأناضول»، أوضح خلاله أن البلدين سيرتقيان بعلاقات التعاون في مجال الطاقة.

ولفت في تصريحه على هامش مشاركته في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد إلى أن العلاقات التركية الليبية أخوية وعريقة تمتد إلى 500 عام، مبينا أن الأنشطة التركية في مجال الطاقة اكتسبت أهمية أكبر بعد اتفاقية الصلاحية البحرية الموقعة في العام 2019.

اتفاقية التفاهم في مجال النفط والغاز

وأشار الوزير التركي إلى توقيع بلاده مع ليبيا العام الماضي مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة».

ولفت إلى اصطحابه مسؤولين من شركات في القطاعين العام والخاص في تركيا خلال زيارته ليبيا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والنفط والغاز الطبيعي فضلا عن المناجم والكهرباء.

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وقال بيرقدار إن تركيا وليبيا ستواصلان تعاونهما في عديد المجالات بطريقة مستدامة وطويلة الأمد، بما في ذلك مجال الطاقة، مؤكدا أن تركيا تحفز شركاتها للاستثمار في ليبيا، لأن الموارد هنا ستقدم مساهمة كبيرة في تنمية الشعب الليبي وليبيا كدولة، وسنمكن شركاتنا من تحقيق تقدم كبير.



وفي 27 نوفمبر العام 2019، وقعت تركيا وحكومة الوفاق السابقة مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية اللتين أثارتا الكثير في الجدل محليا ودوليا.