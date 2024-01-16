«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة من شحات إلى درنة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة جنوبية غربية إلى غربية على الساحل من شحات إلى درنة، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح جنوبية غربية بوجه عام بينما تكون غربية إلى شمالية غربية مساء اليوم على الساحل من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

• البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

• درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية.

• الرؤية جيدة إلى متوسطة لظهور ضباب خفيف على الساحل الممتد بين مصراتة إلى سرت في الصباح الباكر.