حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاستقرار على معظم المناطق الغربية والجنوبية بينما ما زالت السحب تتكاثر من حين إلى آخر على شمال شرق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و25 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على مصراتة إلى سرت والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا على الخليج وبنغازي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون خفيفة السرعة الليلة وفي الصباح الباكر للغد على الخليج وبنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.