  • Alwasat News
Atwasat

حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 يناير 2024)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 10:05 صباحا
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 يناير 2024)
سماء صافية. (تعبيرية: بوابة الوسط)
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاستقرار على معظم المناطق الغربية والجنوبية بينما ما زالت السحب تتكاثر من حين إلى آخر على شمال شرق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد اليوم الثلاثاء تراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و25 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على مصراتة إلى سرت والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 21 و25 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر غدا على الخليج وبنغازي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وتكون خفيفة السرعة الليلة وفي الصباح الباكر للغد على الخليج وبنغازي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و25 درجة مئوية.

الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و23 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023

جوائز «فيفا»: ميسي الأفضل في العام 2023
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية

المقاومة الفلسطينية تباغت 5 جنود للاحتلال داخل نفق وتقصف سديروت برشقات صاروخية
البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية

البروفيسور شنيب لقناة «الوسط»: إحصاءات الأورام في ليبيا غير صحيحة ووهمية
شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة

شاهد.. «في التسعين» يقيم «الفرسان» بعد تحقيق «ميتشو» سلسلة اللاهزيمة
تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)

تشريح القنفذ ـ القذافي مهرجًا (22)
محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس

محمد العمامي يُتوج بكأس وذهبية ليبيا للتنس
مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها

مدرعات مزيفة تتسلح بها قوات في شرق ليبيا وغربها
«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية

«مئوية ليبيا» الحلقة (8): حكومة.. جمهورية.. وفاشية
تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية

تايلور سويفت محور نظريات مؤامرة قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية
«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟

«وسط الخبر»: قانون محاربة السحر: أولوية قانونية أم ضغوط سلفية؟
«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟

«فلوسنا»: هل اتخذت حكومة الدبيبة بالفعل قرارا برفع الدعم عن المحروقات؟
«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020

«أوكسفام»: أغنى 5 رجال في العالم ضاعفوا ثروتهم منذ 2020
110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث

110.46 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف الليبية خلال الربع الثالث
«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات

«مئوية ليبيا» الحلقة (7): حرب عند الحدود ثم مفاوضات
هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح

هل تشن بريطانيا ضربات أخرى ضد الحوثي؟.. وزير الدفاع يوضح
اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية

اجتماعات «دافوس» تناقش «صيغة سلام» أوكرانية
«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين

«واشنطن بوست» تستبعد نجاح الحرب الأميركية – البريطانية في ردع الحوثيين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باتيلي: ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق في ليبيا
باتيلي: ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق في ليبيا
«الاقتصاد» تبحث تنفيذ حظر مزاولة الأنشطة التجارية على غير الليبيين
«الاقتصاد» تبحث تنفيذ حظر مزاولة الأنشطة التجارية على غير ...
باتيلي يبحث مع سفير روسيا الوضع السياسي والأمني في ليبيا
باتيلي يبحث مع سفير روسيا الوضع السياسي والأمني في ليبيا
اليابان تفتح سفارتها في طرابلس
اليابان تفتح سفارتها في طرابلس
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات الليبية
بداية من يناير 2024.. تونس تفرض إجراء جديدًا لدخول السيارات ......
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات مستحقيها
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الزوجة والأولاد إلى حسابات ......
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس
حريق بمبنى المصرف المركزي في طرابلس...
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن
حكومة الدبيبة تدرس ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في ......
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)
اندلاع حريق بسوق إسبان في تاجوراء (صور)...
المزيد
فريق ألماني يجري 15 جراحة في مركز مصراتة الطبي
فريق ألماني يجري 15 جراحة في مركز مصراتة الطبي...
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة من شحات إلى درنة
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة من شحات إلى درنة...
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 يناير 2024)
حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 16 يناير 2024)...
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني...
اليابان تفتح سفارتها في طرابلس
اليابان تفتح سفارتها في طرابلس...
المزيد