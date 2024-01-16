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السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 09:20 صباحا
السوق الرسمية: ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني
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تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وارتفع سعر الدولار إلى 4.81 دينار مقابل 4.79 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

بينما انخفض سعر اليورو إلى 5.25 دينار مقابل 5.26 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.12 دينار أمس.

أسعار العملات العربية مقابل الدينار الليبي
وعلى صعيد سلة العملات العربية، زاد متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.66 دينار على الترتيب.

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