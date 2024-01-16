اليابان تفتح سفارتها في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة اليابان لدى ليبيا إعادة فتح مكتبها في طرابلس ومباشرة عملها من الأراضي الليبية.

وقالت في بيان أمس الإثنين، إن اليابان عاودت نشاطها الدبلوماسي في ليبيا بعد انقطاع منذ العام 2014، حسب ما جاء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

عودة العمل بنشاط محدود

وقالت السفارة إنها ستعود للعمل بحجم وأنشطة محدودة في الوقت الراهن، حيث سيجرى إكمال إجراءات التأشيرة بسفارات اليابان وقنصلياتها العامة في تونس أو مصر أو تركيا، متعهدة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

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وأضافت: «البلدان ومنذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما في العام 1957، جرى تطوير تعاون ثنائي راسخ في مختلف الصعد والمجالات ذات الاهتمام المشترك».