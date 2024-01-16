باتيلي يبحث مع سفير روسيا الوضع السياسي والأمني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع بالسفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين، الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد، أمس الأحد، بحسب منشور لباتيلي على منصة «إكس».

وأكد المبعوث الأممي اتفاقهما على الضرورة الملحة لانخراط الأطراف الليبية الفاعلة في التوصل إلى تسوية سياسية لإجراء انتخابات وطنية.

- باتيلي: ناقشت مع سفير الاتحاد الأوروبي الوضع المقلق في ليبيا

وفي وقت سابق اليوم الإثنين ناقش باتيلي مع سفير الاتحاد الأوروبي نيكولا أورلاندو، «الوضع المقلق السائد في ليبيا»، بحسب منشور على «إكس».

مبادرة باتيلي

وفي نوفمبر الماضي، أطلق باتيلي مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.

لكن المبعوث الأممي انتقد، في إحاطته إلى مجلس الأمن الشهر الماضي، مواقف بعض القادة الليبيين الذين «يراوحون مكانهم، ولم يبدوا التزاما قاطعا بإنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد»، مشيرًا إلى أنهم لم «يرفضوا الدعوة إلى الاجتماع الخماسي بشكل مباشر، لكن البعض منهم وضع شروطا للمشاركة».