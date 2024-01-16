الباعور يبحث مساعي فتح المجال الجوي بين ليبيا واليونان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» الطاهر الباعور، اليوم الإثنين، مساعي فتح المجالات الجوية بين ليبيا واليونان.

جاء ذلك خلال لقاء بمقر الوزارة في طربلس مع سفير اليونان لدى ليبيا نيكولس جار لدنيز، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الجانبين أكدا أهمية استمرار عقد اللقاءات التشاورية والعمل المشترك، من أجل تطوير التعاون بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.