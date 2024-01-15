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الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستفسر عن نوع الدعم الممكن لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 08:03 مساء
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تستفسر عن نوع الدعم الممكن لمفوضية الانتخابات
جولة وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمفوضية الانتخابات، الأحد 14 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)
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زار وفد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID» برئاسة مدير مكتبها في ليبيا جون كارديناس مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وذلك «للاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة الأميركية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة» وفق المفوضية.

وكان في استقبال وفد الوكالة الأميركية الذي زار المفوضية أمس الأحد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح وعضوا مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، حيث عقد الجانبان اجتماعا بديوان المفوضية.

جاهزية المفوضية للانتخابات البلدية
وقالت المفوضية عبر موقعها على الإنترنت إن لقاء مجلسها مع وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يأتي «في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، للوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخاب المجالس البلدية، وللاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن أن تقدمه USAID في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة».

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وعقب اللقاء أجرى وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برئاسة جون كارديناس جولة تفقدية داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اطلعوا خلالها على تجهيزات ومرافق المركز الإعلامي ومركز العد والإحصاء ومركز الاتصال والمساعدة.

الدعم الدولي للانتخابات في ليبيا
وأضافت المفوضية أن الوفد الأميركي أشاد في ختام جولته بالجهود التي تبذلها المفوضية والقائمون عليها في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات القادمة، مؤكدين أن الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولاً لإنجاز الانتخابات وفق أعلى المعايير الدولية.

وقالت السفارة الأميركية عبر حسابها على «إكس» اليوم الإثنين إن زيارة ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بليبيا كارديناس تأتي بالتزامن «مع اقتراب الانتخابات البلدية في ليبيا»، وللتباحث مع السايح «في أفضل السبل للولايات المتحدة لدعم الجهود الرامية الى إجراء انتخابات نزيهة وشفافة». والتحدث «حول المشاركة الشاملة للمجتمع، ومشاركة النساء، وفرص الشراكة الليبية - الأميركية المستمرة».

جولة وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمفوضية الانتخابات، الأحد 14 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)
جولة وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمفوضية الانتخابات، الأحد 14 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)
جولة وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمفوضية الانتخابات، الأحد 14 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)
جولة وفد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بمفوضية الانتخابات، الأحد 14 يناير 2024. (مفوضية الانتخابات)
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