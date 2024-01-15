تكالة يتطلع إلى التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا وهولندا في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، اليوم الإثنين، سفير هولندا لدى ليبيا جوست كلارينبيك، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

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ورحب تكالة في مستهل اللقاء بالسفير الهولندي وزيارته الأولى إلى المجلس الأعلى للدولة، مثنيا على الدور الإيجابي الذي تقوم به مملكة هولندا في دعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن السفير الهولندي أكد من جهته «أن مملكة هولندا تعمل دومًا على دعم المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في ليبيا وتعمل على تقريب وجهات نظر جميع الأطراف لإرساء السلام والمصالحة الوطنية ونبذ الفرقة والخلاف».

لقاء تكالة مع سفير هولندا، الإثنين 15 يناير 2024. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

لقاء تكالة مع سفير هولندا، الإثنين 15 يناير 2024. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)