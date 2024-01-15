حكومة حماد تبحث وضع خطط «لمواجهة أفكار المنظمات المشبوهة»

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت ثلاث جهات تابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، اجتماعا في مدينة بنغازي، وذلك من أجل «وضع الخُطط المناسبة لمواجهة أفكار المنظمات المشبوهة» وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمراقبة تعليم بنغازي كل من رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، عاطف عبدالواحد العَبيدي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة محمد الدرسي، ومراقب التربية والتعليم بنغازي الدكتور بالعيد جمعة.

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وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن «الحضور ناقشوا العمل المشترك والتعاون المستمر بين المؤسسات الثلاث للحفاظ على عقيدة طلّاب المؤسسات التعليمية والأجيال الناشئة، ووضع الخُطط المناسبة لمواجهة أفكار المنظمات المشبوهة».