شركة الكهرباء: وصول 86 شحنة قطع غيار لمحطتي الرويس وأوباري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول 86 شحنة معدات كهربائية إلى موقع محطة كهرباء الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضحت الشركة في بيان أن قطع الغيار مخصصة للوحدتين الرابعة والخامسة من شركة سيمنس الألمانية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن المحطة ستخضع لأعمال العمرة الجسيمة في القريب العاجل، وكذلك قطع غيار خاصة بمحطة كهرباء أوباري ضمن عقد الصيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد.

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أعمال صيانة في الكريمية

على صعيد آخر، أجرت فرقة صيانة الخطوط التابعة لدائرة توزيع الكريمية أعمال تحسين وضع الشبكة الكهربائية بداية من خط حنيش إلى فرعية خزان الرتيمي.

ومن المقرر إعادة التيار الكهربائي للمناطق التي تتغدى من هذه الخطوط عند الانتهاء من التوصيل.

شحنة معدات كهرباء لدى وصولها موقع محطة كهرباء الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، 15 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة معدات كهرباء لدى وصولها موقع محطة كهرباء الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، 15 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)

شحنة معدات كهرباء لدى وصولها موقع محطة كهرباء الرويس لإنتاج الطاقة الكهربائية، 15 ديسمبر 2023. (الشركة العامة للكهرباء)